「口元が香るという理由で全身洗われた犬」【写真】丸洗い完了…放心の舌ペロリにじわるそんな切ない（？）一言とともに投稿された写真が、万件を超える“いいね”を集めて話題となっています。写っているのは、浴槽の中でびしょ濡れになり、二足立ちで佇む犬の「たむ」くん（生後9カ月・男の子）です。目は開いているのかわからないほどショボショボに…その姿はまるで滝行を終えて力尽きた修行僧のようにも見えます。一体なぜ、