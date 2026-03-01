軽量快活な小排気量アドベンチャースズキは、「V-STROM 250SX（ブイ・ストローム250SX）」のカラーリングを刷新し、2026年3月5日に発売します。 このモデルは、「Toughness in a Slender Shell」（スリムなボディに宿る頑強さ）をコンセプトに開発された、排気量249ccの小排気量スポーツアドベンチャーツアラーです。ツーリングでの快適性や未舗装路での走破性に加え、日常シーンでの扱いやすさも両立しています。【画像】超カ