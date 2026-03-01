静岡県沼津市の60代女性がSNSで知り合った著名人をかたる者に投資話を持ち掛けられ、約2000万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 約2000万円をだまし取られたのは、沼津市に住む60代の女性パート従業員です。 警察によりますと、女性は2025年11月上旬、SNSを通じて大手通販サイトの創業者をかたる者らと知り合い、投資の話を持ち掛けられました。 2026年2月20日までの間に、指定された口座に複数回にわけて現