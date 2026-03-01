北海道・岩見沢警察署は2026年3月1日午後2時すぎ、三笠市西桂沢の白亜トンネルで乗用車とワンボックスカーが衝突する事故が発生したと発表しました。午後2時10分ごろ、目撃者から「車と車の事故」と警察に通報がありました。この事故で外国籍を含む男女10人がけがをしました。警察によりますと、乗用車が何らかの理由で対向車線にはみ出し、ワンボックスカーと衝突したということです。トンネル内は、ゆるやかな左カ&#