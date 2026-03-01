国会議事堂国会は2日からも衆院予算委員会で、2026年度予算案に関する質疑を続ける。高市早苗首相は3月中の予算成立を「最重要課題」（自民党幹部）と位置付けており、迅速な審議へ協力を呼びかける。野党は、審議時間が大幅に短くなるとして暫定予算案の編成を要求。数の力を背景とした与党ペースの国会運営をけん制する。衆院予算委は2、3両日、高市首相と全閣僚が出席する基本的質疑を実施する。与党は予算案を府省庁別に専