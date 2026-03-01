日本―韓国第2クオーター、攻め込む渡辺雄（中央）＝沖縄サントリーアリーナバスケットボール男子の2027年ワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組第4戦は1日、沖縄サントリーアリーナなどで行われ、世界ランキング22位の日本は同56位の韓国に78―72で競り勝ち、通算3勝1敗とした。韓国は2勝2敗。日本は前半、ホーキンソン（SR渋谷）を軸に得点を重ねて42―38で折り返した。後半も一進一退の攻防となったが、第4クオーターに