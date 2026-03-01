ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は1日、京セラドーム大阪で一部の選手が練習し、米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆が合流した。大谷翔平も参加した。日本代表は同球場で2日にオリックス、3日に阪神と強化試合を行い、大リーガーも出場する見込み。WBCは5日に開幕し、1次リーグC組の日本は6日の初戦で台湾と顔を合わせ、2連覇への戦いがスタートする。