9人組ガールズグループTWICEのMINA（ミナ、28）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。美白ショットを投稿した。白いワンショルダーのトップスから白肌の肩を大胆に露出したデニムコーデを公開。化粧品ブランドの演出動画や写真とともに、「大好きなピテラエッセンス限定の桜デザイン、とてもかわいいですよね」と紹介した。さらに「私が先日お邪魔したSK−IIのイベントが、今後日本全国を巡回するそうです！ピテラエッセン