ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１日、侍ジャパンに合流した。京セラドームでの全体練習に合流し、フリー打撃にも参加。ドジャース・大谷翔平投手らもケージ裏で熱視線を送る中、〇スイングで〇本のサク越えを披露し、順調な調整ぶりをうかがわせた。打撃練習の後は、ミットを持ってファーストでノックも受けた。メジャー移籍１年目の村上は