侍ジャパンは１日、名古屋から大阪に移動。京セラＤで練習を行った。フリー打撃が始まると、ドジャース・大谷翔平投手は中堅へ。カブス・鈴木誠也外野手とともに“守備合戦“。フェンス際のフライを軽快にタッチアップ処理の体勢。前方への際どいフライに全力疾走で好捕するなど、リラックスした雰囲気を見せ、満喫していた。ノックの後はこの日から合流したホワイトソックス・村上宗隆、ソフトバンク・近藤健介のフリー打撃に