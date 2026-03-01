◆バスケットボール男子・２０２７年Ｗ杯アジア１次予選Ｂ組第４戦日本７８―７２韓国（１日、沖縄サントリーアリーナ）世界ランキング２２位の日本は同５６位の韓国に７８―７２で勝利し、桶谷大監督が就任後初白星を飾った。日本はＢ組単独首位となった。渡辺雄太（千葉Ｊ）は第１クオーター（Ｑ）の開始５６秒にダンクで先制。チーム最多２４得点のジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）に次ぐ、同２位の１５点を挙げる