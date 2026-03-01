米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、米国など3カ国で6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）への影響が懸念される。イランは1次リーグG組の3試合を米国内で実施する予定だ。スポーツ専門局ESPNによると、国際サッカー連盟のグラフストロム事務局長は2月28日に「世界中のあらゆる問題の展開を注視していく。全チームが参加した、安全なW杯開催に焦点を当てている」と話した。中東情勢が緊迫し、アジア・サッカー連