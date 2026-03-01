お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。19年に結婚した夫で、日本テレビのディレクター・石崎史郎氏への“逆プロポーズ”を振り返る場面があった。この日、紹介した焼肉店について、イモトは「私、33歳の時に結婚したんですけど。その時に、当時、夫を初めて食事に誘って。10何年も一緒に仕事をしてきたんですけど、2人でご飯に行ったことは1回もなかった。