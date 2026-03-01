純烈の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）の夫妻が1日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜午後12時55分）に出演。横山が純烈ファンの反応を喜んだ。2人は2024年に結婚した。冒頭、2人の結婚について語る純烈ファンのVTRが流された。横山に対しては「AKBで育ったから我慢強いじゃない」、「しっかりしていらっしゃる」、「芯が通っている」、「2人の幸せな姿を見ているとじゃんじゃん応援しなきゃ」と好印