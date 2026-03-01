28日夜、秋田市の住宅に男が押し入り「金を出せ」と要求しましたが何も取らずに逃走しています。現場は秋田市土崎港東にある住宅です。秋田臨港警察署の調べによりますと28日午後6時半ごろ、住宅に60代の女性と知人の20代男性がいたところ、目出し帽をかぶった男が侵入しました。男は男性の頭を殴り「金を出せ」と要求しましたが何も取らずに逃走したということです。女性と男性にけがはありませんでした。現場はJR東日本の秋田総