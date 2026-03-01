3月1日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）が78－72で男子韓国代表（同56位）に勝利。今予選2試合ぶりにロスター復帰したジョシュ・ホーキンソンが、獅子奮迅の働きで日本の勝利に貢献した。 2月26日の中国戦ではベンチ入りメンバーから外れ