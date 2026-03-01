【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの1st Album『HANA』に収録される最新曲「ALL IN」のMVが3月1日18時よりプレミア公開される。 ■「ALL IN」MVはちゃんみなが初監督！ HANAが送る8本目となる「ALL IN」のMVは、プロデューサーであるちゃんみながカメラを手に取り撮影を行った意欲作。HANAのアジトを舞台に、彼女たちの“今”と“覚悟”をそのまま切り取ったリアルな映像に仕上がっている。さらに、ちゃ