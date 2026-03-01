野球日本代表の侍ジャパンは、6日から行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続4度目の優勝を狙う。キャンプ地・宮崎に続き、名古屋のバンテリンドームで壮行試合を行うなど、本大会に向けて順調な仕上がりを見せている。そうした中で注目されるのが、メジャー組も加わった今回の上位打線。井端弘和監督がキーマンたちをどの打順で起用するのかが、大会の行方を左右する