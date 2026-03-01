就職情報会社マイナビが開催した企業の合同説明会＝1日午後、東京都内2027年春に卒業を予定する大学生と大学院生を対象とした企業の説明会が1日解禁された。就職活動は人手不足を背景に学生優位の「売り手市場」が続く見通し。学生からは「大学で学んだ内容を生かせる会社に入り、スキルアップを続けたい」との声が聞かれた。企業は人材獲得に向け初任給の引き上げなどをアピールした。政府のルールは説明会解禁を就活のスター