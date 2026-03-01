メイクも服も整えている。髪も更新した。それなのに、全体の印象が重たい。そんなとき、原因は「姿勢」と「所作」にあるかもしれません。大人世代の若見えは“動き”で決まります。背中が丸まっていないかスマートフォンを見る時間が増え、無意識のうちに背中が丸まっていませんか？首が前に出る姿勢は、顔の印象まで下げて見せます。若見えする人は、胸を張るのではなく、背骨を縦に伸ばしています。それだけで輪郭はすっきり見え