米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、米国など３カ国で６月に開幕するサッカーのＷ杯への影響が懸念される。イランは１次リーグＧ組の３試合を米国内で実施する予定だ。スポーツ専門局ＥＳＰＮによると、国際サッカー連盟のグラフストロム事務局長は２月２８日に「世界中のあらゆる問題の展開を注視していく。全チームが参加した、安全なＷ杯開催に焦点を当てている」と話した。中東情勢が緊迫し、アジア・サッカー連盟（