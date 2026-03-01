◇リーグワン第１０節東京ＳＧ５７―２４静岡ブルーレヴズ（１日・ヤマハスタジアム）静岡ブルーレヴズは、東京ＳＧに２４―５７で敗れた。４連敗は２３年に開幕戦からの４試合以来のワーストタイ記録となった。連敗ストップを目指して、ＦＢ杉本海斗（２４）とＷＴＢジャック・ティム（２１）を初スタメンで起用。さらにＳＨ岡崎航大（２７）とＣＴＢ岡崎颯馬（２４）の兄弟が初めてスタメンで出場した。メンバーを大幅に入