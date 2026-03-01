巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１日、加入後初の春季キャンプを打ち上げた。１月２９日に米国から来日し、１か月の１軍キャンプを完走。「充実した時間を過ごして、いろいろ自分で改善することができた」と納得の表情で振り返った。初実戦、初先発となった２３日の楽天とのオープン戦（那覇）では、わずか１３球で１回完全。最速は１５６キロを計測し、堂々のデビューを果たした。２８日にブルペン