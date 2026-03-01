「チューリップ賞・Ｇ２」（１日、阪神）チューリップ賞に参戦した佐賀競馬のサキドリトッケン（牝３歳、真島元）の陣営に懐かしい顔があった。元ＪＲＡジョッキーの永野猛蔵さん（２３）。現在は騎手を引退し、佐賀競馬の真島元徳厩舎の厩務員に転身。スーツ姿でパドックに現れ、サキドリトッケンの手綱を引いていた。騎手時代と変わらぬ細身の体形で、ピンクのネクタイに黒いヘルメット姿。あまりに自然な立ち居振る舞いだっ