「中山記念・Ｇ２」（１日、中山）３番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博）が重賞５勝目を達成だ。好位で流れに乗ると、直線は戸崎圭のアクションに応えて内から力強く末脚を伸ばして突き抜けた。２着は中山金杯覇者の４番人気カラマティアノスで、３着は２番人気エコロヴァルツ。勝ち時計は１分４５秒１（良）。殊勲の戸崎圭は「ためれば速い脚を持っていますし、終始手応え良く内があけばと思っていました。