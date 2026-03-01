加藤茶、綾菜夫妻が1日、都内で開催されたウェルネスイベント「ご自愛市spring2026『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」（主婦の友社主催）に参加。【写真】加藤茶、加藤綾菜からサプライズ誕生日プレゼントこの日が83歳の誕生日である加トちゃん。イベントではサプライズでバースデーケーキが運び込まれ、綾菜からイチゴを「あ〜ん」と食べさせられ満面の笑みを浮かべた。また、「もう一つプレゼントがあって…」と綾