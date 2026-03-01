ユーチューバー・ヒカル（34）が1日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、自身が階段から“転落”する動画が拡散されている件について言及した。ヒカルは25日に“超過激”合コン企画「5対5」をアップ、ゲームセンターでのデートの様子を配信していた。そこで階段を下りていたところ、まさかの転落。そこからしばらく時間が経ち、ヒカルが「いやあ、生還しました。結構血は出てたんですけどね、でも手のひらだったんで。ポジテ