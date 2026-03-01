グラビアアイドルの花咲楓香が27日、自身のXを更新し、一部ファンによる行き過ぎた言動やマナー違反について異例の注意喚起を行った。撮影会やチェキ撮影の場で精神的負担を感じていると明かし、具体的な禁止事項を提示して理解を求めた。【写真】前かがみになって…豊満バストを大胆に披露した花咲楓香花咲は「最近、撮影会やチェキ撮影の時間に思いもよらぬ行動が見受けられ、心が疲れてしまう瞬間が何度かありました」と告