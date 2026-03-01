「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日行われて、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が審査員を務めた。粗品のお笑いコンテスト審査を巡っては、昨年１２月の女芸人No.１決定戦「ＴＨＥＷ２０２５」で辛口評価を連発した末に、騒動が勃発。同じく審査を務めた笑い飯・哲夫が、求められたコメント回数の違いに不満を示し、粗品が反論する展開となった。この日は冒頭の審査員紹介で、ハリウッドザコシショウが「まあ俺、