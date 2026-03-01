お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）が1日、若手漫才師の登竜門「第15回ytv漫才新人賞決定戦」で審査員を務めた。昨年の大会で賞レース初の審査員を務めた粗品は、他の審査員が軒並み90点オーバーでも、70点台、80点台と辛めの採点。話題を呼んだ。今年も1組目のタチマチに80点、2組目の生姜（しょうが）猫には他の4人の審査員が90点台の評価を下す中、78点と採点。タチマチには「エッジの効いたことをいっぱい聞きたかった」、