AKB48〓橋彩音（28）が3月1日、都内で初写真集「ひとり姉妹」発売記念会見に出席し、お気に入りの“サトウキビショット”について語った。写真集を見たAKB48メンバーの人気も一番高かった1枚といい、ワンピースを着た〓橋が身長よりも大きなサトウキビ畑に佇む哀愁あふれるカット。「『彩音ちゃんが小さくなったの？』とか『サイズ感すごいね』とか『小人みたいでかわいい』というコメントをもらってうれしかったので、お気に入り