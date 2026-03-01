国内線4階へ那覇空港の公式SNSアカウントは2026年2月、カードラウンジ「LOUNGE HANA」として国内線4階へ移転・リニューアルオープンしたと投稿しました。この新ラウンジはどのようなものなのでしょうか。【画像】これが「那覇空港のラウンジ」驚愕の全貌です公式アカウントによると、「LOUNGE HANA」最大の魅力は、空港ラウンジで唯一「海と滑走路」を一望できる最高のロケーションといいます。「LOUNGE HANA」はフリーソフト