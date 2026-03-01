犬が耳を動かす理由 1.音や声を聞き分けるため 犬が耳を動かすのは、音や声を聞き分けるためです。 優れた聴覚を持っている犬は、わずかな音や声も感知することができ、その正体を正確に把握するために耳を動かします。 どこから聞こえてきているのか その音や声との距離はどれくらいあるのか 安全なのか危険なのか このような情報を耳を動かしながら得ています。周囲の情報を把握するために耳を動かして音や声を