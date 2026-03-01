J３のロアッソ熊本は３月１日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節でJ２の大分トリニータとホームで対戦した。この一戦で注目を集めたのが、片野坂知宏監督のベンチワークだ。ベ・ジョンミンの２得点で２−０とリードして迎えた71分、指揮官は一挙に“４枚替え”した。 この交代策でピッチに投入された１人、10番の鹿取勇斗が77分にチーム３点目を奪ってみせた。勝っているなかでも大胆な采配で、途中