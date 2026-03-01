先月28日夜、秋田県三種町の国道で車同士が正面衝突する事故があり、8歳の女の子が死亡しました。事故があったのは、三種町川尻の国道7号です。警察の調べによりますと、先月28日午後10時半ごろ、秋田市方向から能代市方向へ走っていた普通乗用車が、対向車線を走っていた普通乗用車と正面衝突しました。この事故で、助手席に乗っていた能代市花園町の小澤華子さんが心肺停止の状態で病院へ運ばれましたが、その後、死亡が確認され