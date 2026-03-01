元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が1日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」の浮沈の“カギ”について言及した。中畑氏が投手陣の仕上がり具合に懸念を示すと、落合氏は「時期的な問題もあると思います。普通、開幕は3月の終わりから4月。1カ月以上早いわけですから。いくら12月から動き出した