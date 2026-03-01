自由気ままでマイペースな猫と暮らして毎日癒されたい…そんな憧れを抱いている方も多いかもしれません。でも現実は、想像より激しくて騒がしいかも!? 【漫画】『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！4』を第1回から読む【第1回次にくるマンガ大賞】Webマンガ部門で第2位に輝いた『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！』に、8年ぶりの新刊が登場！ 2月26日より好評発売中の第4巻から、愛猫たちと飼い主が織りなす新たなエピソード