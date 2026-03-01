愛知・名古屋アジア大会代表に決まった（右から）岡沢セオン、田口綾華、北本隼輔＝味の素ナショナルトレーニングセンターアマチュアボクシングの2026年度日本代表選考会が1日、都内で行われ、2大会連続で五輪に出場した男子70キロ級の岡沢セオンらが勝ち、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会などの代表に決まった。30歳の岡沢は、23年の杭州アジア大会の同71キロ級で優勝した。「もっと強くなって、完璧な試合を日本の皆さんに