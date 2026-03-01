「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）タレント・猫ひろしが参加し、２時間３１分１７秒でゴール。４８歳ながら健在ぶりを示し、レース後は自身のＸで「目標は、達成できなかったけど、挑戦して良かった！ラスト５キロからグラグラでした。また必ず挑戦する！」とつづった。常連組ではタレント・小島よしおが４時間１６分５９秒で、最後は両手を突き上げて完走。女優・高田夏帆はネットタイム５時間５秒でゴールした