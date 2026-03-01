ソニー元常務取締役の郡山史郎さんは68歳にして人材紹介会社を起業、90歳の現在に至るまで仕事を続けている。何が原動力になっているのか。郡山さんは「ソニー元CEOの出井伸之氏の一喝がなければ、いまの私はないに違いない」と言う――。※本稿は、郡山史郎『君の仕事は誰のため？90歳現役ビジネスマンが伝えたい「自分を活かす」働き方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MMassel※写真はイメージで