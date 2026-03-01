イラスト・竹田明日香信じることと疑うことのあいだで揺れる私たち。思い惑う心を見つめ、生き方を探る、芥川賞作家・青来有一さんのエッセーです。寒さがゆるんだ日の夕方、オレンジ色の西日に照らされた交差点で、飼い主とともに信号待ちをする二匹のイヌを見ました。耳がとがった白黒の機敏な感じのイヌは、たぶん、ボーダーコリーでしょう。飼い主の男性に寄り添い、その顔をなんども仰いでは行儀よく待っています。鼻梁