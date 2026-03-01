巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）が１日、沖縄・那覇での１軍春季キャンプを打ち上げた。昨オフ日本ハムを自由契約となり、新天地へやってきた１８４センチ、１０３キロの大型サウスポー。古巣時代は高い潜在能力を秘めながら故障に泣かされることが多かっただけに「ケガがなくて本当よかった。それだけです」と胸をなで下ろした。移籍後初実戦となった１１日の紅白戦（宮崎）で１回０封デビューを飾り、１５日の練習試合