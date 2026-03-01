◆バスケットボール男子・２０２７年Ｗ杯アジア１次予選Ｂ組第４戦日本７８―７２韓国（１日、沖縄サントリーアリーナ）世界ランキング２２位の日本は同５６位の韓国に７８―７２で勝利し、桶谷大監督が就任後初白星を飾った。日本はＢ組単独首位となった。先月２日にトム・ホーバス前監督が電撃解任。桶谷監督の初陣となった同２６日の第３戦は中国に８０―８７で敗れたが、就任２戦目で初白星を挙げた。指揮官は「本当