２０１６年リオデジャネイロ五輪男子マラソンにカンボジア代表として出場したタレントの猫ひろしが１日、東京マラソン（東京都庁スタート〜東京駅前ゴール＝４２・１９５キロ）に出場し、２時間３１分１７秒で完走した。４８歳となり、順天堂大学大学院で運動生理学を学び、最大酸素摂取量は確実に落ちていると実感。それでも走行距離、インターバル、加圧トレーニング、体重管理で回復した。「工夫すれば、記録は簡単には落ち