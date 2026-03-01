ついに3月に突入し、今年度も残り後少し。気持ちよく新年度を迎えるためにも、読書をして気分転換してみては？おすすめの新刊4冊を紹介します。『生きとるわ』又吉直樹／文藝春秋／2200円主人公は公認会計士の岡田。彼は阪神が優勝した夜、高校時代の仲間で500万円を貸している横井と再会する。高校時代の回想シーンでの、横井の天性の虚言癖には呆れるが、親を安心させるためだったりして、どこか憎めない。が、30過ぎた大