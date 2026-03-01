メイクが濃くても、薄くても老けて見える。今の自分にとって正解のメイクの濃さがわからない。そんな悩みを抱えていませんか？美容ライターの遠藤幸子が、40代のメイクの濃さについて検証し、若々しく見えるラインを探ってみました。◆メイクには引き算が大事だというけれど……メイクには引き算が大事だとよく言われていますが、すべてが薄かったらどういう印象になるでしょうか。このパターンから試してみました。今回は