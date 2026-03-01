陽気に包まれた侍ジャパンの宮崎合宿を俳優・渡辺謙が見つめていた。WBCを独占放送するNetflixでアンバサダーを務める渡辺に駆け寄り、力強くシェイクハンドしたのが、侍ジャパンに初めて選出された佐藤輝明（阪神）だった。【写真】侍ジャパンの宮崎合宿に参加した佐藤輝明の練習風景松井秀喜氏と談笑する姿も「頑張れと言ってもらいました。自分としてもそれ（頑張る）しかない。しっかり準備したい」世界一に輝いた2023年