2月16日、六代目山口組の元直参組長で、後藤組創設者であった後藤忠政氏の通夜が静岡県富士宮市で営まれた。83歳だった。実話誌記者が語る。【写真】六代目山口組”最高幹部”の葬儀司忍組長、竹内照明若頭が追悼暴排条例の最中も盛大で警察も警戒「後藤元組長は五代目・渡辺芳則組長時代に若頭補佐となり、"執行部（若頭、若頭補佐らで構成され、組織運営の中枢を担う）"入りしていた大物ですが、一般社会でも名前が知られ