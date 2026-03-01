お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。持ちネタの「カロリーゼロ理論」について衝撃の事実が明かされる場面があった。この日のゲストはお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一。サンドの2人とは仲良しだが、実は「カロリーゼロ理論」は伊達と小杉が共同で考えたものだったが、いつの間にか伊達1人のネタになっているという。とぼける伊達