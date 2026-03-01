「チューリップ賞・Ｇ２」（１日、阪神）２番人気のタイセイボーグが重賞初制覇を飾った。２着には７番人気のナムラコスモス、３着には１番人気のアランカールが入った。最後は息が詰まる大接戦となった。ゆったりとしたペースで一団になって最後の直線へ。団子状態のなか、馬場の真ん中を抜け出したのはタイセイボーグ。内ではナムラコスモス、グランドオーパスが粘り、外からアランカールが猛追してきたが、何とか振り切っ